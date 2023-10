Que deselegante! Márcia Fu é flagrada ouvindo atrás da porta

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu continua dando o que falar em 'A Fazenda 15', reality show da TV Record. Nesta terça-feira (17), viralizou um vídeo em que ela é flagrada ouvindo atrás da porta enquanto peões conversavam na dispensa. Fu foi surpreendida pela jornalista Rachel Sheherazade, que ao abrir a porta para sair do cômodo, deu de frente com a ex-atleta.



Fu não perdeu o rebolado e, para disfarçar, começou a falar sem parar sobre um assunto aleatório. Ao que parece, ela conseguiu enganar os peões. Mas na web os espectadores não perdoaram e ironizaram a situação. "A rainha da improvisação", brincou uma internauta. "Ela vindo junto com a porta e inventa uma conversa nada a ver", disse outra. "Ela parece um desenho animado, só de olhar pra ela da vontade de rir", afirmou uma terceira. Assista!

Passando mal com Márcia Fu escutando o papo do povo na dispensa atrás da porta e quando a Rachel abriu a porta ela entrou falando com a Nadja como se nada tivesse acontecendo. #AFazenda pic.twitter.com/0mqSkSRw0u — Central Reality (@centralreality) October 17, 2023