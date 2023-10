O print é eterno! Em meio à polêmica de plágio, Emicida faz post e logo depois apaga

Nesta quarta-feira (18), em meio à polêmica de plágio em torno da sua música 'AmarElo', premiada no Grammy Latino de 2020, Emicida fez uma postagem enigmática nas redes sociais. Evandro Fióti, irmão do rapper, acusou Juliette e Duda Beat de copiar a canção em trabalho lançado nesta terça-feira (17), intitulado "Magia Amarela". Nos stories do Instagram, Emicida postou os dizeres "“Se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados”. A publicação, apontada como uma indireta por internautas, foi apagada pouco tempo depois, mas o print é eterno. Confira!

Em meio à polêmica de plágio, Emicida faz postagem e logo depois apaga



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/seMKS6EGwg — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 18, 2023