Vídeo: Deolane se pronuncia sobre expulsão de Sheherazade

A expulsão da jornalista Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15', nesta quinta-feira (19), caiu como uma bomba no mundo das celebridades. E advogada Deolane Bezerra, que participou da edição 2022 do reality show da TV Record, não perdeu a oportunidade de comentar o caso. "Meu direct tá bombando aqui, com o pessoal me marcando e postando um vídeo antigo meu, do ano passado, sobre aquele programinha lá. Eu só tenho a dizer uma coisa: eu não digo nada. Mas, porém, eu avisei", disparou.



Deolane se refere a um vídeo que voltou a circular nas redes sociais no qual ela critica duramente o programa. "A Fazenda é a maior mentira da tv brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua. É tudo mandado, é tudo combinado, é o que eles querem", disse na ocasião.



Na edição em que participou, a advogada sofreu forte rejeição do público e saiu de maneira inusitada ao ser 'resgatada' por sua família. Agora internautas pedem a 'absolvição' de Deolane. "Nunca esteve errada em falar isso da Fazenda. Record Lixo!", comentou um espectador. 'Me perdoa, Deolane, você sempre esteve certa!', disse outro. Veja os vídeos!

