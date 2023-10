Na manhã desta quinta-feira (19), durante cobertura do conflito Israel-Palestina no programa Conexão Globo News, Daniela Lima foi flagrada ao vivo reclamando com a produção do programa. Ela apresentava o telejornal ao lado de Leilane Neubarth quando seu microfone foi aberto por engano e acabou deixando vazar o descontentamento da jornalista. "Reclamando e enchendo o saco...", afirmou antes do áudio ser cortado. Daniela, que era uma das principais âncoras da CNN Brasil, estreou no final de julho com status de estrela na Globo News. Assista!

Daniela Lima reclama e áudio vaza ao vivo na Globo News, assista



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/Cm2RNtoO8D — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 19, 2023