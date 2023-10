Vídeo: Sheherazade chora ao falar de Lucas Souza

Rachel Sheherazade não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre a amizade que construiu com Lucas Souza durante o tempo que passaram juntos em "A Fazenda 15". Expulsa do reality show da TV Record por ter agredido Jenny Miranda, a jornalista participou, nesta sexta-feira (20), da "Live A Fazenda", apresentada por Lucas Selfie.

"Meu gigante gentil! Lucas foi capaz de se interpor. Talvez ele pudesse, inclusive, ser expulso do programa. Mas ele estava me defendendo ali como um filho, como um amigo querido", disse aos prantos sobre a atitude de Lucas no momento da briga com Jenny. Assista!