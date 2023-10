Vídeo: Luísa Sonza se revolta com platéia que cantou 'Chico'

Nesta quinta-feira (26), durante gravação do DVD do grupo Menos é Mais, em Aquiraz, no Ceará, a cantora Luísa Sonza se irritou quando o público cantou a música 'Chico'. Isso porque muitos ainda não sabiam que a artista alterou a letra da canção e excluiu o nome do antigo namorado, o influenciador Chico Moedas.



Originalmente, o texto dizia: 'Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar'. Após descobrir a traição do ex, Sonza terminou o relacionamento e substituiu trecho por: "Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar".



Ao escutar que o público cantou a primeira versão, Luísa Sonza disparou: "P***, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f***! Volta, volta, volta", pediu aos músicos. "Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender". Assista!

Luísa Sonza se revolta com platéia que cantou 'Chico'



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/76L2o4URX8 — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 26, 2023