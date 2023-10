A Fazenda: Rachel Sheherazade e Cariúcha se reencontram

Nesta quinta-feira (26), a jornalista Rachel Sheherazade e a cantora Cariúcha se encontraram pela primeira vez desde que saíram de "A Fazenda 15". O momento aconteceu durante gravações do programa Domingo Espetacular, da TV Record.

Apesar das brigas e polêmicas que colecionaram no reality show, o clima entre as duas parece ter sido amistoso. Em foto vazada na internet, as famosas aparentam conversar amigavelmente. Será que as grandes rivais fizeram as pazes? Veja!