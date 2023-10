Viúvo faz homenagem para Paulo Gustavo no dia em que ator completaria 45 anos

O dermatologista Thales Bretas publicou uma homenagem para Paulo Gustavo nesta segunda-feira (30), dia em que o ator completaria 45 anos. O humorista faleceu em maio de 2021, vítima de Covid-19. Thales e Paulo se casaram em dezembro de 2015 e adotaram dois meninos, Romeu e Gael, hoje com quatro anos.



“Dia 30/10, dia histórico da chegada de um meteoro no Brasil e no mundo! Que veio em 78 pra mudar nossas vidas pra sempre! E, por mais difícil que seja a efemeridade da sua passagem por aqui, ela deixa um rastro histórico que nada jamais apagará. Sou muito grato à vida por ter tido a chance de acompanhar essa passagem e ter tanta coisa boa pra levar comigo pra sempre, especialmente nossos filhos! PS: esse foi o último niver antes da pandemia. 2019, recém-pais. Como sempre, a gente comemorou como se o último fosse! E, de certa forma, foi”, escreveu Thales.