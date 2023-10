Mais uma vez o jogador Neymar vê seu nome envolvido em polêmica. Nesta segunda-feira (30), surgiram rumores de que o craque teria beijado uma loira durante festança de dois dias em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o jornalista Léo Dias, a grave lesão sofrida no último dia 17, em jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, não afetou o desempenho de Neymar no evento, que teria contado com a presença de diversas mulheres, entre elas a influenciadora Gabi Brandt e a cantora Gabily.



“Perna quebrada só em campo, nas resenhas ele dança à beça”, relatou uma das fontes ao colunista de fofocas. “Vi com meus próprios olhos ele beijando uma menina loira. Ele queria beijar todo mundo, dava estalinhos, falava gracinha”, revelou outra.



A noiva do craque, Bruna Biancardi, estava em São Paulo com Mavie, filha recém-nascida do casal. Após a notícia da festa viralizar, a influenciadora postou nas redes sociais uma frase apontada por internautas como uma indireta para o jogador: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz".

Bruna Biancardi se pronuncia após rumores de nova traição de Neymar



