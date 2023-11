Exibido! Homem mostra bumbum ao vivo no programa de Sikêra Júnior

Parecia mais uma reportagem corriqueira do Programa Alerta, telejornal da TV A Crítica apresentado por Sikêra Júnior. Na edição desta terça-feira (31), o repórter falava ao vivo sobre a prisão de um suspeito por tráfico de drogas em Manaus quando, de repente, um jovem decidiu aparecer diante da câmerase mostrar o bumbum. O jornalista não percebeu a movimentação às suas costas e prosseguiu com a notícia. Ao terminar a matéria, Sikêra não deixou passar a oportunidade de brincar com o colega. "Você perdeu a cena linda atrás de você (...) A molecada não perdoa", disse aos risos. Assista!

Homem mostra bumbum ao vivo no programa de Sikêra Júnior



