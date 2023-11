Chega ao fim o noivado entre Neymar e Bruna Biancardi

O noivado entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim. O anúncio oficial será feito nos próximos dias. A partir de agora, o ex-casal terá relação cordial para seguir com a criação da filha Mavie, que nasceu no último dia 6 de outubro.

O jornalista Thiago Sodré foi o primeiro a informar sobre o término. As várias polêmicas, como festas e supostas traições, são os principais motivos para o fim da relação.

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022. No entanto, especula-se que eles estavam juntos há mais tempo. Em agosto do ano passado, eles terminaram o relacionamento, no entanto, em janeiro de 2023 reataram. Pouco depois, anunciaram a gravidez.

No entanto, neste ano, o relacionamento viveu momentos conturbados, afinal, Neymar teve sua vida exposta após a influenciadora Fernanda Campos contar na internet que viveu um caso com Neymar, pouco antes do Dia dos Namorados. A repercussão na época foi grande e o atleta chegou a pedir perdão no Instagram.

Em outubro, aliás, Neymar novamente foi visto em uma boate, desta vez em Barcelona, na Espanha. Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais e disse estar “mais uma vez decepcionada”.

Nova polêmica de Neymar

A última do craque brasileiro ocorreu no fim de semana, quando promoveu uma grande festa em Mangaratiba, com amigos, influenciadores e algumas mulheres. No mesmo dia, Biancardi postou mensagens no Instagram que foram entendidas como indiretas para Neymar.

Enquanto passa por nova fase conturbada, Neymar aguarda a cirurgia, após se lesionar gravemente na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, no último dia 17 de outubro.

