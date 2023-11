Nesta terça-feira (31), o MC Poze do Rodo levou Júlia, sua filha mais velha, de apenas 4 anos, para a festa de aniversário da cantora Gabily, com quem vive um affair. A decisão do pai, porém, não agradou a mãe da criança, Viviane Noronha, que usou as redes sociais para expressar sua insatisfação.



“Primeiro de tudo: minha filha não deveria estar num lugar que não seja adequado pra ela e vocês sabem bem do que eu estou falando! Ela é apenas uma criança. Não tem justificativa pra isso! Segundo: todo mundo sabe que a Julinha ama cantar parabéns. E o que mais me impressiona é o pai dela não ter tirado a mesma de toda essa exposição desnecessária causada. É realmente muito complicado ter que lidar com tudo isso. Nem sempre nós mães vamos ter controle de tudo”, desabafou.



Em vídeo gravado durante a festa, é possível ver que, no momento do "parabéns”, Gabily percebe que Júlia está sendo filmada e tenta escondê-la. O esforço, porém, foi em vão. Assista!

Poze leva filha pequena para festa de affair e mãe se revolta



Cantora Gabily, que vive romance com MC, tentou esconder criança ao perceber filmagem



