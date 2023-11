Vídeo: Caetano Veloso fica na dúvida em questão do Enem sobre próprias músicas

Neste domingo (5), as músicas "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos", compostas por Caetano Veloso, foram tema de uma questão no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dedicado a linguagens, ciências humanas e redação. Para os candidatos que ficaram na dúvida, resta um consolo. Nem o próprio autor conseguiu definir a alternativa correta.



A pergunta apresentava trechos das duas canções e pedia que fosse apontando o que havia de comum entre eles. Em tom descontraído, a produtora Paula Lavigne, esposa de Caetano, decidiu desafiá-lo a responder a questão. “Quando li, achei que eram todas”, afirmou o compositor. Após avaliar com mais atenção, Caetano ficou na dúvida entre as alternativas B e D. "Aparentemente são as mais apuradas", disse ele, sem apontar com certeza qual era a resposta certa.



O gabarito oficial será publicado em 24 de novembro. No próximo domingo (12), serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. Assista!

