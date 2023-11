Vídeo: Graciele Lacerda se defende após polêmica com família Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda usou as redes sociais, nesta quinta-feira(9), para se pronunciar sobre as recentes polêmicas envolvendo a família de seu noivo, o cantor Zezé di Camargo. Ela está sendo acusada de criar um perfil falso para atacar a nora, a filha e a ex-esposa do sertanejo."A minha verdade eu sei, eu sei quem eu sou, a minha essência. E isso ninguém vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave". A empresária prosseguiu: "Infelizmente, estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil ter uma sabedoria, estrutura psicológica neste momento". Assista!