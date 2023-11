Vídeo: Pastor 'maromba' quebra púlpito após criticar fãs de Virgínia Fonseca

O pastor Leonardo Menezes, da Igreja Cruzada Cristã de Evangelização, em Goiás, parece ter calculado mal a força do próprio soco e acabou quebrando um púlpito de vidro em pleno culto. O incidente aconteceu no momento em que o religioso criticava fãs da influenciadora Virgina Fonseca. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (9) e internautas não perderam a chance de brincar com a situação.



"Foi falar da vida alheia, julgar os outros, taí o castigo", afirmou um seguidor. "Pastor Hulk", escreveu outro. "Será que na hora de se confessar ele admite que usa bomba?", perguntou um terceiro. Assista!

Pastor 'Maromba' quebra púlpito após criticar fãs de Virgínia Fonseca



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/CIeJjIV3vr — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 9, 2023