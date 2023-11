Vídeo: Giovanna Ewbank se pronuncia sobre rumores de traição de Bruno Gagliasso

A atriz Giovanna Ewbank usou as redes sociais, nesta sexta-feira (10), para negar os boatos de que seu casamento com Bruno Gagliasso esteja em crise. Ela afirmou que rumores sobre recente traição do marido são mentirosos e criticou a circulação de informações falsas na mídia.



"Sigo a vida e deixo que o tempo mostre que é mentira, né? Mas essa semana saiu uma nota sobre mim, em um veículo muito sério, inclusive. Fiquei com vontade de vir aqui falar porque a nota foi de um machismo tão absurdo que fiquei muito impressionada (...) A matéria começa dizendo que o meu casamento está 'na corda bamba' porque o Bruno teria me traído recentemente. O que, para o jornalista e para a sociedade, é super okay, super normalizado, tanto é que ele joga sem nenhuma apuração", lamentou. A nota a que Ewbank se refere foi veiculada no Jornal Correio Braziliense, na última segunda-feira (6).



A atriz também fez questão de ressaltar o teor machista da notícia: "Se a mentira fosse que eu tinha traído o Bruno, isso com certeza seria a chamada e eu já estaria sendo esculachada, chamada de vagabunda para baixo. Porque a traição do homem é legitimada e muitas vezes, inclusive, ela é incentivada pela pessoa que está educando. Mas a mulher não, a mulher não pode nunca ter discurso de traição, muito menos pelo seu próprio prazer. E está aí o feminicídio para comprovar. Quantas mulheres já foram a óbito por conta disso?", questionou. Assista!

Giovanna Ewbank se pronuncia sobre rumores de traição de Bruno Gagliasso



