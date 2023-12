Juliette posta vídeo de affair e fãs se animam; 'Oh, Glória!'

Nesta quinta-feira (30), a cantora Juliette, que costuma ser reservada e não expor romances, publicou um vídeo de seu affair, Kaique Cerveny, cozinhado. Ao fundo, o áudio de um meme repetia: 'Oh, Glória!'. O relacionamento com o atleta campeão de crossfit parece estar ficando sério e animou os "cactos", como são conhecidos os fás da ex-BBB.



"E pensar que um dia essa mulher ficou arrasada por causa de Fiuk e agora tá aí com esse macho gostoso", escreveu uma admiradora. "Juliette, me desculpa, mais seu boy é um grande gostoso", brincou outra. Assista!

Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/2Tw4l8NIHL — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 30, 2023