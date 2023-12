Vídeo: Léo Dias se retrata publicamente com Simaria

Nesta terça-feira (5), o colunista de fofocas Léo Dias se retratou publicamente com Simaria Mendes por ter veiculado notícias sobre a vida pessoal da cantora. O vídeo do pedido de desculpas foi publicado em seu perfil no Instagram e faz parte de acordo firmado entre as partes durante processo movido pela artista contra ele na justiça de Pernambuco.



O jornalista lamentou pelos danos que possa ter causada e afirmou que não irá mais comentar sobre a família ou intimidades de Simaria. "Quero me comprometer a não noticiar sobre seus filhos e não trazer as minhas impressões pessoais sobre a sua vida íntima", dizia parte do texto lido por Dias. Assista!

Léo Dias se retrata publicamente com Simaria



Crédito: Reprodução Redes sociais pic.twitter.com/znccjmCfKF — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 6, 2023