Alexandre Correa reencontra filho um mês após Ana Hickmann denunciá-lo por agressão

Nesta segunda-feira (11), um mês após ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Ana Hickmann, Alexandre Correa reencontrou o filho Alexandre Júnior, de nove anos. "Alemão maravilhoso, amor da minha vida", escreveu ele em publicação no Instagram.Em declaração dada à Revista Quem, Enio Murad, um dos advogados do empresário, afirmou que depois de 30 dias de alienação parental, finalmente Alexandre conseguiu ver o filho e Ana cumpriu a ordem judicial. Em 1° de dezembro, a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu, havia autorizado o empresário a ver o menino. Devido à medida protetiva concedida pela justiça, Alexandre está proibido de se aproximar de Ana. Portanto, os encontros com o filho precisam ocorrer por intermédio de terceiros. A apresentadora registrou boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal contra o ex-marido no dia 11 de novembro. Em depoimento dado à Polícia Civil, afirmou que o empresário fechou a porta da cozinha contra seu braço e ameaçou lhe dar uma cabeçada. Após o caso, ela buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. A ex-modelo teve o braço imobilizado por uma tipoia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso está sendo investigado.