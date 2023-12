Vídeo: Pyong Lee se defende da acusação de violência doméstica

Em vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (11), Pyong Lee se defendeu após ser acusado de violência domestica pela ex-mulher, Sammy Lee. Na semana passada, enquanto o ilusionista participava da "Farofa da Gkay", a influenciadora fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades de cuidar sozinha do filho de três anos fruto do relacionamento com Pyong e insinuou já ter sido agredida pelo ex-BBB.



"Quero deixar claro, de forma bem objetiva, que nunca houve nenhuma violência doméstica (...) Eu cumpro todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até afetivas. E sobre a rotina que a gente tem de visitas e criação, foi estabelecida pela mãe desde que a gente se separou, em maio de 2022", afirmou Pyong. Assista!

Pyong Lee se defende da acusação de violência doméstica



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/z8LsEFwloD — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 11, 2023