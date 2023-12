Vídeo: Silvio Santos faz rara aparição em aniversário de 93 anos

Nesta terça-feira (12), Silvio Santos completa 93 anos e, para comemorar a data, um grupo de fãs se reuniu na porta da casa do apresentador, no Morumbi, em São Paulo. Para surpresa dos admiradores, o fundador do SBT apareceu em frente à mansão e fez questão de agradecer pelo carinho. "Eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta de minha casa. Eu só posso dizer que a felicidade que estou sentindo vocês sintam por toda a vida de vocês", declarou. Assista!

Silvio Santos faz rara aparição em aniversário de 93 anos



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/6HQkvFGica — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 12, 2023