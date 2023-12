Vídeo: Thais Carla acusa TikTok de gordofobia

Nesta quarta-feira (13), Thais Carla fez um desabafo nas redes sociais após não ter sido convidada para o TikTokAwards, evento realizado na noite anterior que premiou artistas e criadores de conteúdo. A influenciadora, que conta com 12 milhões de seguidores e 146 milhões de curtidas na plataforma, acusou a empresa de gordofobia.



"E a gordofobia do ano vai para o TikTok Awards (...) Qual é o critério que vocês têm de indicação? Se não é o view (número de visualizações), se não é relevância de comentários, de engajamento, porque engajamento a mãe tem, e aí?", declarou Thais, alegando ter números melhores do que muitos convidados.



A influenciadora prosseguiu: "A pessoa tem esse view todo, trabalha nessa mer** sem ganhar um real. Porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo financeiro com o TikTok. Por que não me chamou? Vai me dizer que é o quê, é porque não gosta de mim? (...) O pessoal não tem 1/3 do que eu tenho e tá lá sendo indicado, aí vai me dizer que não é gordofobia, vai me dizer que não é preconceito?" Assista!

Thais Carla acusa TikTok de gordofobia



