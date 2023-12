Alinne Rosa lança tema do Carnaval 2024 e avisa: ‘Indomável e leal’

A cantora Alinne Rosa anunciou o tema do seu Carnaval 2024 nesta quinta-feira (14). “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu” foi a escolha da musa do Carnaval de Salvador, que completa 20 anos de carreira em 2024.



Ariana nata, Alinne elegeu um vídeo com as principais características do signo para apresentar aos fãs o tema da folia momesca. Pronta para o combate, Alinne brincou com a “impaciência” de Áries no audiovisual.



“Todo mundo sabe que eu sou ariana. Aquela ariana raiz! Me considero indomável e, ao mesmo tempo, muito leal aos meus. Já quebrei a cara algumas vezes por conta da minha impulsividade, mas vamos aprendendo. O tema é a minha cara”, diz Alinne Rosa.



Diante das características marcantes da musa do carnaval baiano, Alinne explica como o tema vai ser aplicado ao bloco O Vale, que desfila sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, em Salvador.



“Meus fãs sabem que o bloco O Vale tem uma irreverência peculiar, nosso momento lúdico. Todo ano pensamos um tema especial que faça a galera se divertir de todas as formas. Em 2023, eles desfilaram fantasiados de piranhas, por causa da minha música do Carnaval, e foi inesquecível. Agora, em 2024, todo mundo vai no Zodíaco do Vale! Eu quero misturar fundo com meio, ascendente, vai ser uma delícia”, se diverte Alinne.



20 anos de carreira



O Carnaval de 2024 também marca 20 anos de carreira de Alinne Rosa. A musa do Carnaval baiano vendia “capeta”, uma bebida alcoólica tradicional nas festas da Bahia, quando decidiu ir atrás do trio do Ara Ketu em um Carnaval no início dos anos 2000. De lá para cá, entrou na banda Cheiro de Amor, fez história e seguiu com a carreira solo a partir de 2014.



O “Bloco O Vale”, fenômeno de vendas no Carnaval, desfila no sábado da folia soteropolitana. Desde o lançamento, em 2017, O Vale sempre entrou na Avenida com abadás esgotados, uma marca de Alinne na carreira solo.



“A gente vai comemorar. Quero que seja um carnaval inesquecível para quem me acompanhou em diversas fases. Para mim e para eles. Faço um balanço de uma troca muito sincera com os meus fãs. Quando 2024 chegar, a gente vai ser muito feliz”, completa Alinne, fazendo mistério sobre os próximos passos dascelebrações.