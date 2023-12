Nesta quarta-feira (27), Carlinhos Maia fez um desabafo emocionado durante festa na Finlândia, país onde está curtindo dias de descanso no fim de ano. O influenciador, aparentemente alcoolizado, não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre críticas e julgamentos que recebe nas redes sociais



"Eu sei que eu tenho responsabilidades. Eu não estou super bêbado, porque eu não consigo, pelo mesmo motivo que eu não consigo dançar 100%, porque sempre tem alguém prendendo a minha liberdade. Mas o que eu posso dizer a vocês é que eu estou muito, muito feliz. Nunca 100% de nada, porque eu nunca consigo viver 100% de nada, porque de alguma forma alguma coisa me prende a julgamentos, a coisas que eu não sou, que eu não faço, que eu não fiz. Mas mesmo assim eu queria agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a minha mãe, ao meu pai, porque por alguns minutos eu pude ser feliz. Eu queria muito dizer que eu amo vocês, que me protegem há muitos anos e que acreditam em mim, porque está muito difícil continuar", afirmou.



Recentemente, Carlinhos foi ligado ao escândalo da casa de apostas Blaze, investigada por fraude e promoção de jogos ilegais. Ele era um dos divulgadores da empresa. O influenciador também é acusado de aplicar golpes em clientes do GiraBank, banco online que fundou em 2021.

Carlinhos Maia chora durante desabafo na web: 'Está difícil continuar'



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/AMAKfa4kN8 — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 28, 2023