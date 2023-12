Vídeo: Lewis Hamilton curte festa na Bahia com modelo brasileira

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, decidiu passar os últimos dias do ano no Brasil. Na madrugada deste domingo (31), o atleta foi visto curtindo uma festa em Trancoso, na Bahia, ao lado da modelo brasileira, Juliana Nalú. Formada em artes cênicas, a jovem é ex-namorada do rapper Kanye West. Como atriz, atuou na novela Segundo Sol, da TV Globo.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Hamilton, mesmo cercado por seguranças, aparece sorrindo para pessoas que estavam no local. Assista!

