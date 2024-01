Vídeo: Zeca Pagodinho se prepara para ano novo com banho de sais

Zeca Pagodinho divertiu os fãs, neste domingo (31), ao publicar vídeo em que se prepara para a chegada do ano novo tomando um banho de sais. "Xô, urucubaca", disse o cantor com a irreverência habitual. Os seguidores entraram na brincadeira. "Deixa a vida me lavar, vida lava eu", brincou um internauta. "Como não amar esse homem?", perguntou outro. "O Papa do samba tira onda", elogiou um terceiro. Assista!

Zeca Pagodinho se prepara para ano novo com banho de sais



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/wypyNXMF0Z — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 31, 2023