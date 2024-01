Vídeo: Jade Picon leva 'caldo' enquanto sensualizava para gravação

Nesta quarta-feira (3), a influenciadora Jade Picon publicou um vídeo divertido nas redes sociais. Ela foi surpreendida por uma onda do mar e aparece levando um 'caldo' justamente no momento em que sensualizava para a gravação. "2024 chegou com tudo", brincou a ex-BBB na legenda do post no Instagram.



"Até tomando caldo é linda", comentou uma seguidora. "Os amigos no fundo rindo são os melhores", disse outra. Assista!

