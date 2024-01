Vídeo: Boninho dá pista sobre participantes do BBB 24

Nesta quinta-feira (4), Boninho, diretor do Big Brother Brasil, publicou nas redes sociais um vídeo com pinturas de diversas mãos. Na legenda, deixou uma pergunta que atiçou a curiosidade dos seguidores: “E aí? De quem são essas mãozinhas? Já dá pra descobrir?”. O mistério causou alvoroço na web e muitos acreditam que sejam as mãos dos participantes da nova edição do reality show da TV Globo, que serão anunciados nesta sexta-feira (5), no chamado Big Day. O programa estreia na próxima segunda-feira (8).



"Alô Polícia, tem como puxar umas digitais?", comentou uma internauta. "Eita, como faz mistério", disse outra. Até os famosos entraram na brincadeira. 'Não sei, mas se você me chamar eu volto", afirmou a ex-BBB Viih Tube. "Ih, reconheci uma mão", brincou a atriz Fernanda Rodrigues. Assista!