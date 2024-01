Poucas horas após ser anunciada no BBB 24, Leidy Elin ganha mais de 280 mil seguidores

A trancista Leidy Elin, anunciada na tarde desta sexta-feira (5) como uma das integrantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 24, parece ter caído nas graças do público. No início da noite, poucas horas após a divulgação de seu nome, a moradora de São Gonçalo (RJ) já havia ultrapassado a marca de 280 mil seguidores no Instagram, onde antes tinha pouco mais de 800 pessoas. Para se ter uma ideia, o influenciador WL, finalista de A Fazenda 15, ganhou apenas 12 mil seguidores durante toda a participação no programa da Record.



Além de ser trancista, Leidy Elin trabalha como operadora de caixa em uma loja de roupas esportivas. Apaixonada por pagode, cursa o segundo período da faculdade de Direito. O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (8).