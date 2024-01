Fãs apontam embriaguez em show e detonam Maiara; 'Decepção'

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraísa, foi criticada nas redes sociais por estar supostamente embriagada em show no último sábado (6), em Florianópolis (SC). Segundo relatos de fãs, ela não teria conseguido cantar direito, esqueceu letra de música, gritou no microfone e finalizou a apresentação antes do tempo previsto. Em vídeo que viralizou na web, é possível ver a famosa atravessando o palco enquanto bebe direto do gargalo em uma garrafa de bebida alcoólica. A cantora Simone também participou do show.



"Levei meu marido que não fala português, dizendo que seria um show maravilhoso, gastei com Uber, gastei com área vip pra assistir de perto, bebida cara... Para a cantora chegar bêbada, não cantar, ficar uma palhaça gritando no microfone, empurrando a responsabilidade do show para Simone e deixando a irmã cantando sozinha e ainda encerrando o show mais cedo porque não havia condições de cantar. Vergonha, frustração, decepção", reclamou uma internauta. "No mínimo um pedido de desculpas. Não teve show de Maiara. Completamente alcoolizada. Eu que já fui a outros shows fiquei decepcionado. Imagina quem juntou dinheiro pra prestigiar seu ídolo", lamentou outro. “Decepção, 30 minutos, o restante foi modão com a Simone. Aliás, Simone deu um show”, afirmou um terceiro. Assista!

Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/G1MXrE595D — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 8, 2024