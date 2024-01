Vídeo: Carlos Alberto brinca com esposa após cirurgia no cérebro

Nesta segunda-feira (8), a médica Renata de Nóbrega, esposa do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, publicou nas redes sociais um momento divertido durante uma das internações do marido, que passou por cirurgia para remoção de coágulo no cérebro em 14 de dezembro. O problema foi ocasionado por uma queda em casa sofrida pelo humorista no dia 13 de novembro.



Em vídeo publicado nos stories do Instagram, Carlos Alberto aparece de bom humor imitando os trejeitos da esposa ao atender pacientes. "Olá, como é que está meu doentinho? Você está bem? Que bom! Deixe eu examinar você. Mas você está tão bonitinho", brincou o apresentador. "Não sou assim", retrucou a companheira aos risos. Assista!

Carlos Alberto brinca com esposa após cirurgia no cérebro



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/9m2zOHTpiC — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 8, 2024