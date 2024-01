Termômetro do MEIA: Trancista de São Gonçalo é a preferida do público no BBB 24

De acordo com Termômetro do MEIA, a trancista de São Gonçalo, Leidy Elin, é a favorita do público no Big Brother Brasil 24. Ela conquistou 70% de aprovação em enquete feita com leitores nos stories do Instagram do jornal. Na segunda colocação ficou Alane, com 63%, seguida por Rodriguinho, 61%, e Wanessa Camargo, 60%. Maycon e Matteus ficaram em último, ambos com 32%.

O programa estreou nesta segunda-feira (8) e, como já era esperado, a noite foi bem agitada. No primeiro momento de decisão dentro da casa, os 18 participantes que já estavam confirmados do reality votaram entre si para escolher os integrantes do grupo Puxadinho que entrariam no programa. Giovanna, Thalyta, Raquele, Michel, Lucas Henrique e Juninho foram os felizardos. Quem também entrou foram Davi e Isabelle, escolhidos pelo público. Ambos iniciam com uma vantagem: estão imunes na semana. Com isso, está completo o time de 26 participantes do elenco do BBB 24.



A estreia da atração teve ainda o aguardado encontro entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. Ao contrário do que muitos esperavam, pelo fato da tiktoker ter se envolvido com Gabriel Medina logo após o surfista se separar da modelo, as sisters tiveram uma conversa amigável. Outro destaque foi a primeira prova do líder. Após 16 horas de um desafio de resistência, continuavam na disputa, no momento da publicação desta matéria, Deniziane, Marcus Vinicius e Matteus.





Confira a aprovação de cada participante no Termômetro do MEIA:



Leidy Elin - 70%

Alane - 63%

Rodriguinho - 61%

Wanessa - 60%

Yasmin Brunet - 59%

MC Bin Laden - 56%

Lucas Pizane - 53%

Giovanna - 51%

Vanessa Lopes - 45%

Fernanda - 44%

Beatriz - 43%

Vinicius - 42%

Marcus Vinicius - 41%

Deniziane - 40%

Nizam - 39%

Lucas Luigi - 36%

Maycon - 32%

Matteus - 32%