Vídeo: Rapper americano se desespera com trote na Cidade de Deus

Nesta segunda-feira (8), o rapper americano Darren IShowSpeed, que conta mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, levou um belo susto durante trote armado por fãs na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Em visita à comunidade, o artista fazia uma transmissão ao vivo quando foi surpreendido por um grupo de jovens que decidiu fazer uma "pegadinha" simulando um assalto. Sem saber que se tratava de uma brincadeira, ele se desesperou e começou a chorar, enquanto implorava para que não o machucassem.



Após o susto, os fãs pularam de alegria com IShowSpeed, que parecia ainda abalado. "Arrisquei minha vida para fazer essa live", afirmou no encerramento da transmissão. Durante o passeio, ele distribuiu dinheiro para crianças e participou de uma batalha de rima. Assista!

Rapper americano se desespera com trote na Cidade de Deus; fãs fizeram brincadeira simulando assalto



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/8iX9TyuQDX — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 9, 2024