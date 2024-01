Vídeo: Fernanda chama Camarotes de 'artistinhas'; Rodriguinho mostra parte íntima

O Big Brother Brasil 24 estreou nesta segunda-feira (8) e já surgiram as primeiras polêmicas. O programa mal começou e houve falas consideradas ofensivas, deboches e até participante que por descuido deixou partes íntimas à mostra. Confira as polêmicas do primeiro dia do BBB 24:



Durante a prova do líder, vencida por Deniziane, Maycon fez um comentário sobre a prótese de Vini Rodrigues que foi duramente criticado por internautas. O cozinheiro escolar foi acusado de praticar preconceito por ter sugerido batizar a perna do atleta paralímpico como "Cotinho". "Nós vamos botar um apelido, um nome, no 'cotinho'. Vamos sim. A gente pode botar um apelido no 'cotinho', batizar?", disse Maycon.

"E pensar que o cara trabalha em colégio infantil. Sem noção desse jeito! Vini tá claramente desconfortável", comentou um internauta. "Cabe bem uns 98% para esse cara. Tá fazendo a cama da rejeição para ele deitar", previu outro. Assista!

BBB24: Maycon é criticado na web por comentário capacitista



Crédito: Reprodução TV Globo pic.twitter.com/eK0FZzkXxE — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 9, 2024



A trancista Leidy Elin acusou Lucas Luigi de chamá-la de "macaca". O momento não foi exibido ao público, mas a sister fez questão de conversar com o vendedor sobre o ocorrido. "Eu fiquei muito put***! Se policia no que você vai falar. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito usada lá fora para agredir verbalmente a gente que é preto". O brother se justificou: "Eu tava acostumado. No meio dos moleques é isso. Foi no automático". Assista! A trancista Leidy Elin acusou Lucas Luigi de chamá-la de "macaca". O momento não foi exibido ao público, mas a sister fez questão de conversar com o vendedor sobre o ocorrido. "Eu fiquei muito put***! Se policia no que você vai falar. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito usada lá fora para agredir verbalmente a gente que é preto". O brother se justificou: "Eu tava acostumado. No meio dos moleques é isso. Foi no automático". Assista!

BBB24: Leidy Elin critica Lucas por fala racista



Crédito: Reprodução TV Globo pic.twitter.com/Na4nuZBudp — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 9, 2024



Não demorou muito para o BBB 24 ter o primeiro caso de descuido no banho. Após abandonar a prova do líder, o cantor Rodriguinho aproveitou o tempo livre para tomar uma ducha e acabou deixando partes íntimas à mostra. Assista! Não demorou muito para o BBB 24 ter o primeiro caso de descuido no banho. Após abandonar a prova do líder, o cantor Rodriguinho aproveitou o tempo livre para tomar uma ducha e acabou deixando partes íntimas à mostra. Assista!

BBB24: Rodriguinho se descuida e mostra partes íntimas



Crédito: Reprodução TV Globo pic.twitter.com/T7qoVSTMAn — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 9, 2024



A divisão entre os grupos parece já ter começado. Em conversa com Leidy Elin e Nizam Hayek, a integrante do grupo Pipoca, Fernanda Bande, reclamou que as integrantes do Camarote "estão fechadonas". "As meninas também estão, as artistinhas também estão [fechadas], né?", afirmou se referindo à Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes. Questionada, Fernanda manteve o comentário. "Como que vou chamar? Não é celebridade? Não sei". Assista! A divisão entre os grupos parece já ter começado. Em conversa com Leidy Elin e Nizam Hayek, a integrante do grupo Pipoca, Fernanda Bande, reclamou que as integrantes do Camarote "estão fechadonas". "As meninas também estão, as artistinhas também estão [fechadas], né?", afirmou se referindo à Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes. Questionada, Fernanda manteve o comentário. "Como que vou chamar? Não é celebridade? Não sei". Assista!