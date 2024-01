O calor intenso do verão carioca não foi capaz de impedir que integrantes do BBB24 jogassem capoeira sob o sol escaldante da manhã desta quarta-feira (10) no Rio de Janeiro. De acordo com medição do Centro de Operações da prefeitura, a sensação térmica chegou a 49,2 graus Celsius por volta das 9h nos bairros do Jardim Botânico, na zona sul, e de São Cristóvão, na zona norte.



Em Jacarepaguá, onde fica a casa mais vigiada do Brasil, a sensação térmica chegou a 39 graus, segundo o site The Weather Channel. Mas as altas temperaturas não tiraram a animação dos brothers e sisters. Apaixonado pelo esporte, Lucas Henrique comandou a atividade, que contou ainda com a participação de Beatriz, Alane, Luigi e Juninho. "Eu desmaiava lá mesmo", brincou um internauta. Assista!

Haja disposição! BBBs jogam capoeira sob sol escaldante no Rio



Crédito: Reprodução Globoplay pic.twitter.com/2Er2knLIDm — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 10, 2024