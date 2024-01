Nesta quarta-feira (10), Boninho, diretor do Big Brother Brasil, criticou a atuação de administradores que cuidam das redes sociais dos participantes do reality show. Em vídeo publicado no Instagram, ele mandou um recado para os chamados "adms".



"Posso falar uma coisa? Como o "adm" consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara tá pensando qualquer coisa, aí eles vêm, [fazem] nota de esclarecimento que o tal cara não está... Adm, cai na real. Isso não convence ninguém. Fecha a boca, reza para eles não falarem merda e segue o barco [...] começar a fazer nota de esclarecimento, começar a discutir aqui fora não adianta coisa nenhuma. Fica a dica", disse.



Na legenda da publicação, o diretor voltou a desaprovar a atividades dos profissionais responsáveis pelos perfis.



"Essa praga de 'adms' não entendeu que isso não funciona. Nota de esclarecimento, desculpas... Deixem os caras jogarem lá dentro e segurem os BOs! Alguém sai da pelada e não fala mais com o amigo? BBB é um jogo que roda lá dentro. Como na pelada, o jogo é nas quatro linhas. Terminou vai todo mundo beber uma cerva, se divertir. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, levou. Tá tudo na paz!!! Ou não!", escreveu.

Vídeo: Boninho dispara contra adms; 'Fecha a boca'



Diretor do BBB criticou administradores que cuidam das redes sociais dos participantes



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/P4boFH1Uff — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 10, 2024