BBB24: MC Bin Laden dá tênis para Luigi e brother se emociona

Na tarde desta quinta-feira (11), ao saber que o vendedor Lucas Luigi estava usando um tênis emprestado na casa do BBB 24, MC Bin Laden decidiu presenteá-lo com um de seus pares. A atitude surpreendeu o colega de confinamento, que agradeceu emocionado. “Pô, tu me chamou no canto, tá doido. Qual é, mané? Vai me fazer chorar muito", disse Lucas. "Não é um bagulho de jogo, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara", respondeu o funkeiro.



Na web, muitos elogiaram o ato de solidariedade. "O Bin Laden é muito fofo, gentil, coração imenso", comentou uma internauta. "Só quem tem um tênis pra ralar e estudar o ano todo sabe como é isso. Achei legal essa cena", afirmou outro. "Me emocionei. Que gesto lindo", revelou um terceiro. Assista!

MC Bin Laden dá tênis para Luigi e brother se emociona



Crédito: Reprodução Globoplay pic.twitter.com/n21QkkChQz — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 11, 2024