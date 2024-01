Vídeo: Vinicius leva susto com bumbum de Yasmin Brunet

Na noite desta quarta-feira (10), durante a primeira festa do BBB 24. o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues perdeu o rumo ao se deparar com o rebolado da modelo Yasmin Brunet. O brother se divertia distraído na pista de dança quando levou um susto ao notar de repente a loira em seu caminho. Imediatamente ele deu meia-volta e olhou para a direção oposta. O momento viralizou na web e os internautas brincaram com a situação. "Fugiu que nem diabo foge da cruz", comentou um. "Tremeu na base", disse outro. "Gargalhei com a reação dele", confessou um terceiro. Assista!

BBB24: Vinícius leva susto com bumbum de Yasmin Brunet



Reprodução Globoplay pic.twitter.com/GVPxffHljx — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 11, 2024