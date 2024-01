BBB 24: Rodriguinho zomba de Yasmin Brunet por compulsão alimentar

Na madrugada deste domingo (14), Rodriguinho causou polêmica no BBB 24 ao fazer piada após Yasmin Brunet revelar que está sofrendo de compulsão alimentar. Ambos conversavam com Wanessa Camargo e Lucas Pizane quando a modelo revelou o problema. "Cuidado, estamos no sexto dia! Se continuar com essa compulsão aí você vai sair rolando", disse Rodriguinho aos risos. "Para, que horror", pediu a loira.

Rodriguinho zomba de Yasmin Brunet por compulsão alimentar



Crédito: Reprodução Globoplay pic.twitter.com/3W3iMmnouS — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 15, 2024

Em outro momento, quando todos estavam na cozinha, o pagodeiro voltou a zombar e colocou um apelido polêmico na modelo. "Não é mais Yasmin Brunet, é Yasmin Comer". Logo em seguida, Giovanna Pitel também alfinetou Yasmin. "Passa o dia todinho mastigando", disparou. Em outro momento, quando todos estavam na cozinha, o pagodeiro voltou a zombar e colocou um apelido polêmico na modelo. "Não é mais Yasmin Brunet, é Yasmin Comer". Logo em seguida, Giovanna Pitel também alfinetou Yasmin. "Passa o dia todinho mastigando", disparou.

Rodriguinho coloca apelido polêmico em Yasmin Brunet



Crédito: Reprodução Globoplay pic.twitter.com/VFBj7EsXUN — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 15, 2024

Os comentários de Rodriguinho causaram polêmica nas redes sociais. "Aquele macho inseguro que precisa diminuir mulheres pra se sentir melhor", afirmou uma internauta. "Fazendo violência psicológica com uma pessoa que tem gatilhos com compulsão alimentar. Triste!", lamentou outra.