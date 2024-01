Xand Avião dispara sobre Juliette; 'Afinada, mas não é cantora'

Nesta segunda-feira (15), o cantor Xand Avião afirmou que Juliette Freire, apesar de afinada, ainda não é uma cantora. A declaração polêmica foi dada em entrevista ao podcast "g1 Ouviu", no qual o famoso promoveu seu novo DVD "Mixtura", que será lançado no dia 26 de janeiro. Entre os artistas que fizeram participação especial no trabalho está a ex-BBB. "Fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tem. Afinada ela é, sempre foi, mas ser cantor não é só afinar, é saber usar a respiração na hora certa. Isso ela está aprendendo com o tempo", explicou Xand.



Ele disse acreditar que no futuro Juliette conseguirá atingir o objetivo. “Ela vai ser, com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que saiu do Big Brother”, afirmou.

