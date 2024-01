Planta faz isso? Dança 'diferentona' de Alane viraliza na web

Após desmaiar nos braços de Nizam Hayek e passar por crises de ansiedade no BBB 24, Alane decidiu gastar energia praticando passos de dança na academia. A performance "diferentona" da bailarina viralizou na web nesta terça-feira (16) e enquanto muitos achavam graça, outros explicavam se tratar de movimentos artísticos. "É a dança do cisne. Quem desdenha, quero ver é fazer", desafiou um internauta. "Sei que é uma dança, mas eu dei uma risada sincera", brincou outro. "Isso deve acalmar ela, fazer os exercícios do balé. Que fique bem da cabeça", disse um terceiro preocupado com a saúde da sister. Assista!