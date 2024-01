BBB 24: Bin Laden fica prestes a explodir com Vanessa Lopes

O clima já foi melhor entre Vanessa Lopes e Mc Bin Laden no BBB 24. Os famosos há alguns dias eram próximos na casa e o cantor chegou a insinuar que teria interesses românticos na sister. O sentimento não foi correspondido, mas a relação de amizade parecia não ter sido abalada. Entretanto, em conversa na noite desta segunda-feira (15), os dois se estranharam.



Lucas Pizane, que participava do bate-bapo, elogiava o estilo de Bin Laden quando foi interrompido por Vanessa: "Eu fiquei com medo de elogiar porque você sabe a situação, né?", fazendo referência ao clima de romance que havia surgido entre eles. "Isso daí não é desculpa. Isso já tá resolvido", explicou o cantor, visivelmente incomodado. "Vai ficar pilhando agora? Você mesmo ficou falando: "Ah, não vou encostar muito porque tenho medo do que o povo vai achar?", retrucou a tiktoker. "Já tá resolvido. Acabou, mano. É isso mesmo", conclui o cantor com cara de poucos amigos. Assista!

Abravanessa despontando como uma das personagens mais CHATAS que já pisaram no BBB

Amo que o Bin tá de saco cheio dela igual nóis #bbb24



pic.twitter.com/jgSAfrKZW8 — Bic Müller (@bicmuller) January 16, 2024