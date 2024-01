Vídeo: Vanessa Lopes se descontrola e ataca Bin Laden

Azedou de vez o clima entre Vanessa Lopes e MC Bin Laden no BBB 24. Em discussão na manhã desta quinta-feira (18), a tiktoker desdenhou da carreira do funkeiro e o desafiou para disputar um paredão.



Tudo começou quando o cantor descobriu que a influencer cogitou que ele poderia votar nela e foi conversar com a sister para desmentir a possibilidade. “Bin, eu não quero falar de jogo. Eu vou jogar com o coração. Me larga, homem, me deixa!”, pediu Vanessa. Surpreso com as palavras da sister, o MC perguntou: “Oxê, tá louca?”. Ao que Vanessa respondeu: “Eu tô louca, loucona, porque você não respeita o meu espaço”.



O cantor ainda tenta se explicar. “E eu só falei assim: ‘oxê, mano, tá duvidando do meu caráter, tudo bem'”. Nesse momento então Vanessa menospreza o trabalho de Bin Laden: “Mas canta a tua música aí para nós, aquela que tu lançou lá fora, bonitão! Eu não tenho medo de nada. Não vem querer me pagar de doida não”.

essa vanessa lopes ta achando que é a maior camarote da história do bbb, só pode, ela menospreza a carreira do bin como se ela fosse uma diva internacional #BBB24 pic.twitter.com/Cd1kFsQnno — ~ jota (@comentwei) January 18, 2024



A treta não parou por aí. Em seguida, ela fez um desafio ao funkeiro. "Vamos eu e tu, então, para o Paredão?". Bin Laden, aparentemente surpreso, retruca: "Mano, quem tá falando de Paredão?". E Vanessa prossegue: "Você que tá falando de Paredão, eu disse para você que não quero falar de jogo e você tá falando de jogo aí. Tô jogando com o coração, filho".