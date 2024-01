Termômetro do MEIA: Yasmin é a preferida da semana; Nizam fica em último

Com 68% de aprovação, Yasmin Brunet foi eleita a preferida da semana no Termômetro do MEIA, enquete feita com leitores no perfil de Instagram do jornal. Na segunda colocação ficou Beatriz, com 60%, seguida por Davi, 59%, e MC Bin Laden, 57%. Rodriguinho e Nizam ficaram nas últimas colocações, com 11% e 8%, respectivamente.



Nos últimos dias, Yasmim sofreu com zombarias a respeito de sua compulsão alimentar, principalmente de Rodriguinho. "Daqui a pouco vão te chamar para a dispensa. Você vai chegar e vai ter uma mordaça. Uma com timer que só vai abrir na hora do almoço. É que você quer comer tudo!", disse o pagodeiro ao risos em uma das diversas vezes em que debochou da modelo. O público repudiou o comportamento do cantor e defendeu a loira, o que ajuda a explicar a popularidade de Yasmin e a rejeição ao cantor.



Outro caso que deu o que falar no reality foi a discussão entre Davi e Nizam. Na madrugada de segunda-feira (15), após ser indicado para o terceiro paredão da temporada, o baiano ficou transtornado ao descobrir que havia sido votado pelo executivo. "Articulador, falso do c*ralho. Vou lutar pra botar você no Paredão. Se quiser armar seu joguinho, o que você quiser, f*da-se (...) Sou homem, não sou viado, não", disse Davi. A fala transfóbica recebeu inúmeras críticas nas redes sociais, mas boa parte do público ficou ao lado dele na briga após ser revelado no programa vários momentos em que Nizam mentiu para se beneficiar. Um tempo depois, já mais calmo, Davi se desculpou com os colegas de confinamento pelas expressões ofensivas e usou o Raio-X para se retratar com os espectadores.



Confira a aprovação de cada participante no Termômetro do MEIA:



Yasmin Brunet - 68%

Beatriz - 60%

Davi - 59%

MC Bin Laden - 57%

Isabelle - 55%

Deniziane - 50%

Giovanna Lima - 49%

Wanessa - 46%

Alane - 44%

Lucas Luigi - 37%

Leidy Elin - 35%

Matteus - 29%

Vinicius - 29%

Fernanda - 28%

Raquele - 27%

Vanessa Lopes - 26%

Michel - 20%

Marcus Vinicius - 18%

Juninho - 16%

Giovanna Pitel - 14%

Lucas Henrique - 13%

Rodriguinho - 11%

Nizam - 8%