Surtou? Comportamento de Vanessa Lopes assusta brothers

O confinamento no Big Brother Brasil 24 parece não estar fazendo bem à Vanessa Lopes. Desde quarta-feira (17), espectadores e colegas de confinamento tem acompanhado com estranheza o comportamento da jovem, que já foi flagrada falando sozinha e criando teorias sobre estar sendo perseguida na casa.

Na tarde desta quinta-feira (18), em conversa com Beatriz e Alane, ela acusou os participantes do programa de serem atores que teriam objetivo de prejudicá-la. "Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo (...) Pode falar agora. Entrega o jogo. Vocês vão tentar me pagar de doida", disse.

Vanessa falando para a Bia e a Alane pararem de fingir,pq elas são atores kkkkkkkkk pic.twitter.com/nmMt9mm5VD — focalize (@focalizeofc) January 18, 2024

Em outro momento, Vanessa chorou, reclamou de estar sofrendo ataques e disse não querer ser comparada à Juliette, campeã do BBB 21. “Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não queria ser uma Juliette, gente”, disparou.

Em outro momento, Vanessa chorou, reclamou de estar sofrendo ataques e disse não querer ser comparada à Juliette, campeã do BBB 21. “Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não queria ser uma Juliette, gente”, disparou.

"Todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette, nao quero ser a Juliette." (Vanessa Lopes)



PRA VOCE SER A JULIETTE SÓ NASCENDO DE NOVO. E LIMPE TUA BOCA PRA FALAR DELA. NUNCA SERÁ. #BBB24 pic.twitter.com/yw7djd5IGL — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 18, 2024

Preocupados, os brothers revelaram, durante bate-papo na academia, temer pela saúde mental da influenciadora. "Se fosse minha mãe já tinha ligado e dito: "Tira minha filha daí, por favor". Às vezes ela fala nada com nada. Eu não consigo entender", comentou Leidy Elin. Preocupados, os brothers revelaram, durante bate-papo na academia, temer pela saúde mental da influenciadora. "Se fosse minha mãe já tinha ligado e dito: "Tira minha filha daí, por favor". Às vezes ela fala nada com nada. Eu não consigo entender", comentou Leidy Elin.