Vídeo: Vanessa Lopes aperta botão da desistência e está fora do BBB 24

Na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 17h, a tiktoker Vanessa Lopes apertou o botão da desistência e está fora do Big Brother Brasil 24. Há alguns dias espectadores e colegas de confinamento acompanhavam com estranheza o comportamento da jovem , que foi flagrada falando sozinha e criando teorias sobre estar sendo perseguida na casa.“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", comentou Vanessa em conversa com os brothers instantes antes de desistir. Ela então prossegue com uma fala aparentemente desconexa e faz referência aos funcionários fantasiados que auxiliam na produção do reality. "Tá muito estranha aquela porta. Alguém falou do Dummie. Você falou aquele dummie pode ser meu. Você falou sobre a altura dele. Eu já vi o seu sorriso na cara”, disse se dirigindo à Deniziane quando de repente levantou e, apesar dos apelos dos participantes, apertou o botão para deixar o reality. Assista!