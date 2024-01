Em conversa com Rodriguinho, Yasmin promete vingança contra quem criticou seu corpo

Nesta segunda-feira (22), Yasmin Brunet prometeu vingança caso descubra que alguém falou mal de seu corpo no BBB 24. A ameaça, por coincidência, foi feita em conversa com o cantor Rodriguinho, flagrado criticando a forma física da modelo sem que ela soubesse. Entre outras coisas, disse que a loira "já foi melhor", "está mais velha" e com o corpo "meio estranho".



"Cara, se eles falaram alguma coisa escrota e acabou que fiquei do lado de um deles, vou ficar muito p*ta. Vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro", disse a sister. Assista!

Rodriguinho se tremendo por dentro com a Yasmin falando que vai arregaçar o cara lá fora #BBB24 pic.twitter.com/5fk5vibVCw — joao (@twittajoao) January 22, 2024