De acordo com o colunista de fofocas Leo Dias, uma modelo paulistana chamada Kimberlly está grávida do terceiro filho de Neymar. A informação não foi confirmada pelo jogador, mas jornalista afirma que ele recebeu a notícia com tranquilidade, fará o teste de DNA para confirmar paternidade e está disposto a assumir responsabilidadeS. A jovem estaria no primeiro trimestre da gestação, fruto de relação casual confirmada pelo craque.