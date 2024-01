Vídeo: Oruam pede dica para ser pai e Poze dispara: 'Mirar, palmear e kabum!'

MC Poze do Rodo causou alvoroço nas redes sociais, nesta terça-feira (23), ao anunciar que está esperando o sexto filho. E um assunto tão comentado na web não iria ficar de fora da resenha dos amigos. Em conversa descontraída, o trapper Oruam revelou o desejo de ser pai e pediu dicas para o funkeiro. "Tem que mirar, palmear e kabum", respondeu o cantor aos risos.



Poze tem três filhos com Vivi Noronha, chamados Julia, Miguel e Laura. É pai ainda de Jade, fruto de relacionamento com Isabelly Pereira, e de Manuela, com Myllena Rocha. A identidade da mãe da sexta criança ainda não foi revelada.

FAMOSOS: MC Poze é questionado por Oruam sobre como ele faz para se tornar papai e diz:



“Tem que mirar… Palmiar… E kabuuum” pic.twitter.com/JOR70fC3q6 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 24, 2024