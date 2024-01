Briga por comida! Yasmin esquece de comprar açúcar e culpa Davi por ter usado demais

Nesta quarta-feira (24), a falta de açúcar acabou em briga no BBB 24. A modelo Yasmin Brunet esqueceu de comprar o item no mercado e se irritou com as cobranças dos demais participantes. "A culpa não é de quem esqueceu. É de quem usou tudo em um dia. Reclama com o David”, disparou a loira após ouvir críticas por não haver o produto na casa.



“Eu sempre quis ver essa parada no BBB: briga devido a bolo, feijão, açúcar”, brincou Lucas Henrique logo em seguida. Yasmin, Luigi, Lucas Henrique e Wanessa foram responsáveis pela compra dos alimentos do grupo VIP. Davi está no grupo Xepa.



Na web, espectadores comentaram a situação: "Aperta o botão, Yasmin. Vai comer açúcar em sua mansão. Culpado disso é Boninho", ironizou um internauta. "Ela deve dormir pensando no Davi de tanto que fala dele", disse outro. "Hoje o sol nasceu 10 minutos atrasado. A culpa é de Davi que não acordou pra acordar o sol", comentou um terceiro. Assista!

Após as compras, algum membro do VIP esqueceu de comprar açúcar no mercado, e simplesmente a Yasmin está colocando a culpa de não ter açúcar no Davi, porque, segundo ela, ele usou tudo. Vamos lembrar que ele está na xepa. pic.twitter.com/Ip9PtStOii — Davi Brito (@davibritof) January 24, 2024